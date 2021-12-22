На улицах Парижа беженцы оборудовали под свои жилища городские скамейки и подвалы

Романтика парижских улиц уже не та. Горы мусора, спальные места на асфальте и покрывала из картона. Бездомные мигранты оборудовали под свои жилища городские скамейки и подвалы. Свежие кадры опубликовали сторонники кандидата в президенты Франции Эрика Земмура. Еще одно свидетельство того, что миграционный кризис в Европейском союзе не ограничивается восточным рубежом. Ситуация на противоположном конце ЕС гораздо критичнее. Вот только там беженцы на резиновых лодках наоборот пытаются покинуть ЕС и попасть в Великобританию. Общее количество доплывших до Соединенного Королевства уже превысило 25 тысяч.