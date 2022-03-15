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На улицах Польши появляются плакаты, обращенные против украинских националистов
В Европе заметны первые ростки украинофобии. На улицах Польши появляются плакаты, обращенные против украинских националистов. Поляки еще помнят о военных преступлениях бандеровцев, в том числе о массовом уничтожении мирного населения.
В западной части страны сегодня раздают листовки беженцам-мужчинам, в которых обязывают в течение двух дней записаться в территориальную оборону, а женщин - в волонтеры, а деньги и машины пожертвовать на нужды армии. Если новоприбывший не будет придерживаться новых правил, то ему "более доходчиво объяснят ребята из полиции, теробороны и военкомата".
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