В Европе заметны первые ростки украинофобии. На улицах Польши появляются плакаты, обращенные против украинских националистов. Поляки еще помнят о военных преступлениях бандеровцев, в том числе о массовом уничтожении мирного населения.

В западной части страны сегодня раздают листовки беженцам-мужчинам, в которых обязывают в течение двух дней записаться в территориальную оборону, а женщин - в волонтеры, а деньги и машины пожертвовать на нужды армии. Если новоприбывший не будет придерживаться новых правил, то ему "более доходчиво объяснят ребята из полиции, теробороны и военкомата".