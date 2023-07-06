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На улицах Тель-Авива возобновились протесты против судебной реформы
Резко обострилась ситуация в Израиле. На улицах Тель-Авива вновь вспыхнули массовые выступления против судебной реформы. Новым поводом послужила отставка начальника полиции города, который выступал против "братоубийственной войны внутри страны" и, как сообщают официальные источники, "был слишком мягким при подавлении беспорядков". Митингующие заблокировали движение транспорта по главному шоссе города. Они жгут костры, возводят баррикады, устраивают потасовки с полицией. В ответ правоохранители используют дубинки и водометы. Десятки человек задержаны.
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