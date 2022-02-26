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На улицах украинских городов и Киева царит паника
На улицах украинских городов и столицы тем временем царит паника. Оружие, которое раздавали всем желающим накануне (даже без документов), сейчас работает против украинцев. СБУ, тероборона, МВД и простые граждане постоянно вступают между собой в бой. Нет опознания, кто свой - кто чужой. Вот во что вылилась очередная непопулярная мера властей.
В Киеве и Харькове орудуют мародеры
35 раненых киевлян. В том числе двое детей. Вот они - первые «плоды» бесконтрольной раздачи оружия всем желающим. На улицах теперь орудуют вооруженные до зубов банды мародеров. Они уже разграбили десятки магазинов. Пока люди вынуждены стоять в очередях за хлебом. 2 буханки дают в одни руки.
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