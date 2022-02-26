На улицах украинских городов и Киева царит паника

На улицах украинских городов и столицы тем временем царит паника. Оружие, которое раздавали всем желающим накануне (даже без документов), сейчас работает против украинцев. СБУ, тероборона, МВД и простые граждане постоянно вступают между собой в бой. Нет опознания, кто свой - кто чужой. Вот во что вылилась очередная непопулярная мера властей.