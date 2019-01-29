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В мире
На улицы Парижа вышли "красные шарфы"
29.01.2019
12:37
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
11 часов назад
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
19 часов назад
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
12.11.2024
15:10
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
12.11.2024
15:04
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Ольга Чемоданова покинула президентскую гонку Беларуси
22 часа назад
Почему Сергей Бобриков решил больше не участвовать в электоральной кампании по выборам Президента
12.11.2024
16:38
Прогресс Беларуси по достижению ЦУР сохраняется на высоком уровне
12.11.2024
13:46
На рассмотрении в Палате представителей находится 23 законопроекта
12.11.2024
13:34
Республика Беларусь официально теперь партнер БРИКС
11.11.2024
12:46
Общество
Все
Социсследование: информацию о новостях политики белорусы преимущественно получают из госСМИ
Недавно
Подведение итогов. Оперативный сбор руководителей военного ведомства прошел под Слуцком
1 час назад
В Минске замечены первые елки. Расскажем, где
2 часа назад
Пикет в поддержку действующего Президента Беларуси развернулся возле ПВТ
Недавно
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Белорусская продукция или технологии - что больше интересует иностранцев?
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Где в мире растут белорусская голубика и картофель - "Актуальное интервью" с Леонидом Зайцем
1 час назад
МАРТ Беларуси разрешил включать в цену товара расходы на упаковку при его перевозке
6 часов назад
Курсы валют на 13 ноября: белорусский рубль ослаб к доллару и российскому рублю и укрепился к юаню
11 часов назад
У россиян в преддверии Нового года вырос спрос на санаторный отдых в Беларуси
12.11.2024
11:00
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Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
3 часа назад
Суд по делу Трампа: 20 ноября будущего президента могут приговорить к заключению
3 часа назад
Украина, Молдова и Сербия не станут членами ЕС в ближайшие 5 лет
4 часа назад
Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах
4 часа назад
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11.11.2024
18:36
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11.11.2024
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18:35
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