На улицы столицы Эквадора вышли сотни людей, недовольных экономической политикой властей

Массовые демонстрации в столице Эквадора. На улицы Кито вышли сотни людей, недовольных экономической политикой властей. Вскоре протесты переросли в беспорядки. Манифестанты лезли на сдерживающие ограждения и нападали на стражей правопорядка. Для стабилизации обстановки полиция применила водомет.



Общее недовольство властями началось еще в прошлом году, когда правительство Эквадора заключило соглашение с Международным валютным фондом. Тогда власти отменили топливные субсидии взамен на получение ссуды. Цены на бензин тогда выросли более чем на 120 %.



