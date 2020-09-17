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На улицы столицы Эквадора вышли сотни людей, недовольных экономической политикой властей
Массовые демонстрации в столице Эквадора. На улицы Кито вышли сотни людей, недовольных экономической политикой властей. Вскоре протесты переросли в беспорядки. Манифестанты лезли на сдерживающие ограждения и нападали на стражей правопорядка. Для стабилизации обстановки полиция применила водомет.
Общее недовольство властями началось еще в прошлом году, когда правительство Эквадора заключило соглашение с Международным валютным фондом. Тогда власти отменили топливные субсидии взамен на получение ссуды. Цены на бензин тогда выросли более чем на 120 %.
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