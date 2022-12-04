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"На ужин подали омаров" - Почему помпезность приема Макрона в США удивила китайцев
Чрезмерная помпезность на приеме президента Франции Макрона в Соединенных Штатах не соответствует реальным отношениям Парижа с Вашингтоном, пишет РИА Новости, цитируя Global Times.
"Прием Макрона был великолепным. На ужин подали омаров из штата Мэн, голубой сыр из Орегоны, а почетный караул встречал лидера, будучи одетым в форму XVIII века", - отмечает автор. По его словам, это сильно контрастировало с разногласиями между США и Францией по различным вопросам и критикой США, с которой Макрон выступил перед поездкой.
"Франция, как и ЕС в целом, должна выступить против, выразить протест и бойкотировать США, которые грубо нарушают принципы ВТО", -считает автор.
Обозреватель напомнил, что, помимо разногласий по поводу Закона о снижении инфляции, Вашингтон также нанес удар Парижу год назад, когда из-за политики Байдена Австралия отказалась от многомиллиардной сделки с Францией.
Пятнадцатого сентября 2021 года Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли контрактом века, предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
Эммануэль Макрон находился с официальным визитом в США с 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с Джо Байденом в Белом доме.
Фото: © AP
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