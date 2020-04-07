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На Вануату обрушился тропический циклон самой сильной категории

Циклон самой сильной, пятой, категории обрушился на южную часть Тихого океана. Скорость порывов ветра достигает 235 километров в час. В Вануату введено чрезвычайное положение. Шторм разрушил инфраструктуру, с некоторыми районами не удается установить связь. Жертвами уже стали 27 человек. Муниципальные службы эвакуируют десятки тысяч жителей. Циклон движется на запад - к островам Фиджи.

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