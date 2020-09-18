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На Вьетнам надвигается ураган "Ноул"
Жители Вьетнама готовятся к массовой эвакуации. На страну надвигается тропический циклон "Ноул". Более миллиона человек будут вынуждены покинуть свои дома. Порты провинций в месте предполагаемого обрушения урагана закрыты для выхода в море судов малого класса, а все рыболовные суда, работающие в Южно-Китайском море, отозваны до особого распоряжения. Запрещены туристические мероприятия и морские прогулки.
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