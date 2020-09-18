На Вьетнам надвигается ураган "Ноул"

Жители Вьетнама готовятся к массовой эвакуации. На страну надвигается тропический циклон "Ноул". Более миллиона человек будут вынуждены покинуть свои дома. Порты провинций в месте предполагаемого обрушения урагана закрыты для выхода в море судов малого класса, а все рыболовные суда, работающие в Южно-Китайском море, отозваны до особого распоряжения. Запрещены туристические мероприятия и морские прогулки.