ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На Вьетнам надвигается ураган "Ноул"

Жители Вьетнама готовятся к массовой эвакуации. На страну надвигается тропический циклон "Ноул". Более миллиона человек будут вынуждены покинуть свои дома. Порты провинций в месте предполагаемого обрушения урагана закрыты для выхода в море судов малого класса, а все рыболовные суда, работающие в Южно-Китайском море, отозваны до особого распоряжения. Запрещены туристические мероприятия и морские прогулки.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все