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На Владивосток обрушился мощный циклон

В России город ушел под воду. Мощный циклон обрушился на Владивосток. Ливни затопили улицы, автомобили едва передвигаются по дорогам, которые напоминают реки. Жители делятся кадрами непогоды в социальных сетях. Так, на одной из дорог мимо водителей проплыл павильон.

Приостановлена работа общественного транспорта, в городе зафиксированы многочисленные заторы. На время прервано паромное сообщение.

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