На Владивосток обрушился мощный циклон

В России город ушел под воду. Мощный циклон обрушился на Владивосток. Ливни затопили улицы, автомобили едва передвигаются по дорогам, которые напоминают реки. Жители делятся кадрами непогоды в социальных сетях. Так, на одной из дорог мимо водителей проплыл павильон.