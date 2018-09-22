На военном параде в Иране террористы открыли огонь по людям

Первые выстрелы публика восприняла как случайные во время мероприятия. И только когда в толпе появились раненые, стало понятно, что это атака террористов. Погибли не менее 10 человек. Более 20 пострадали. Среди них есть женщина и ребенок. Многие в критическом состоянии. Раненых госпитализировали. Правоохранители ликвидировали на месте не менее 4 террористов. По предварительным данным, нападавшие пытались добраться до официальных лиц и военачальников на трибуне.