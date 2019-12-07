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На военной базе США курсант из Саудовской Аравии застрелил трех человек
Вторая за неделю стрельба на военной базе произошла в США. Курсант из Саудовской Аравии открыл огонь на базе ВМС Пенсакола в штате Флорида. Погибли три человека, еще 11 получили ранения. Сам стрелок был убит в ходе задержания полицией.
Позднее выяснилось, что нападавший проходил на базе курс летной подготовки. Мотивы стрелка сейчас выясняются. Не исключена версия террористического акта.
Напомним, похожий инцидент произошел в Перл-Харборе, когда матрос одной из подводных лодок открыл огонь на верфи. Погибли два человека.
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