На военной базе США курсант из Саудовской Аравии застрелил трех человек

Вторая за неделю стрельба на военной базе произошла в США. Курсант из Саудовской Аравии открыл огонь на базе ВМС Пенсакола в штате Флорида. Погибли три человека, еще 11 получили ранения. Сам стрелок был убит в ходе задержания полицией.



Позднее выяснилось, что нападавший проходил на базе курс летной подготовки. Мотивы стрелка сейчас выясняются. Не исключена версия террористического акта.



Напомним, похожий инцидент произошел в Перл-Харборе, когда матрос одной из подводных лодок открыл огонь на верфи. Погибли два человека.



