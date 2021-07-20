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На восстановление Германии после наводнений уйдут годы
В Германии разрушительное наводнение поставило под угрозу агросектор. Во многих районах запасы зерна уничтожены, утонули целые популяции животных, разрушены помещения виноделен, серьезно пострадала инфраструктура. Эксперты считают, что на устранение последствий стихии на западе страны уйдут годы. Страховые компании подсчитывают убытки - ущерб от сильнейшей за последние годы стихии может составить более 9 млрд евро.
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