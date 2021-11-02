Прекратить вырубку лесов к 2030 году пообещали лидеры более сотни стран мира на климатическом саммите в Глазго. А на восстановление "зеленых легких" планеты готовы выделить около 20 миллиардов долларов. 6 лет назад в Париже согласовали индивидуальные планы по борьбе с глобальным потеплением. И тогда впервые взяли на себя обязательства по сокращению выбросов углерода. Но одних разговоров мало. США и вовсе умудрились выйти из парижского соглашения. Свой скептицизм традиционно выражают климатические активисты. Они вышли на акцию протеста в карикатурных масках мировых лидеров и устроили представление по мотивам популярного сериала"Игра в кальмара".