На восточное побережье Индии обрушился разрушительный циклон "Фани"

Порывы ветра достигают двухсот километров в час. Основной удар принял на себя штат Орисса, откуда эвакуировали более миллиона человек. Приостановлено железнодорожное сообщение, отменены авиарейсы, закрыты три порта. В административном центре штата, городе Бхубанешвар, порывы ветра повалили строительный кран на жилой дом - известно о двух погибших."Фани" стал одним из самых разрушительных циклонов в Индии за 20 лет. По прогнозам метеорологов, через несколько часов он ослабнет и уйдет в сторону Бангладеш.