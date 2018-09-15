ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На восток США обрушился ураган "Флоренс"

Из-за стихии почти миллион человек остался без электричества, отменены более полутора тысяч рейсов. Режим ЧС объявлен в пяти американских штатах.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все