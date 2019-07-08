На востоке Франции прошли сильнейшие грозы с градом

В 20 департаментах страны был объявлен оранжевый уровень опасности. За сутки метеорологи зафиксировали 74 тысячи электрических разрядов. Самые впечатляющие кадры пришли из французского города Луара. Там с неба посыпались ледяные горошины размером с теннисный мяч. Местные сравнили стихию с приходом апокалипсиса, который даже заставил закипеть бассейны.