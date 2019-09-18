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На востоке Индии из-за ударов молний за сутки погибли 17 человек

Среди жертв есть дети, все трагические инциденты произошли в разных районах штата Бихар во время сильных ливней. В некоторых районах наблюдаются наводнения из-за поднятия уровня воды в реках. Метеорологи предупреждают об усилении потопов.

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