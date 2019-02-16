На востоке Китая обрушился пятиэтажный жилой дом - пострадали 14 человек

Точное число жильцов, которые могли находиться в здании во время обрушения, пока неизвестно. Спасатели уже достали из-под завалов семь человек. Они в больнице. По предварительным данным, этот дом самострой, возведенный шесть лет назад. Поисково-спасательная операция продолжается.