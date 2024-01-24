3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На востоке Китая при пожаре в многоэтажном доме погибли 39 человек
39 человек погибли в пожаре в одном из многоэтажных домов на востоке Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Возгорание произошло в среду во второй половине дня в городе Синьюй (восточная провинция Цзянси) на подземном этаже строения. Ранее сообщалось о 25 погибших. Экстренные службы подтвердили, что девять человек пострадали, а в здании еще находятся люди.
На данный момент спасательные работы на месте пожара завершились. Причина возгорания пока выясняется.
Ранее сообщалось о том, что в результате вспыхнувшего во вторник еще одного пожара в гостинице в городе Цзинань (восточная провинция Шаньдун) погибли четыре человека. Работы на месте ЧП были завершены в среду утром.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов