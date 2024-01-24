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На востоке Китая при пожаре в многоэтажном доме погибли 39 человек

На востоке Китая при пожаре в многоэтажном доме погибли 39 человек

39 человек погибли в пожаре в одном из многоэтажных домов на востоке Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Возгорание произошло в среду во второй половине дня в городе Синьюй (восточная провинция Цзянси) на подземном этаже строения. Ранее сообщалось о 25 погибших. Экстренные службы подтвердили, что девять человек пострадали, а в здании еще находятся люди.

На данный момент спасательные работы на месте пожара завершились. Причина возгорания пока выясняется.

Ранее сообщалось о том, что в результате вспыхнувшего во вторник еще одного пожара в гостинице в городе Цзинань (восточная провинция Шаньдун) погибли четыре человека. Работы на месте ЧП были завершены в среду утром.

Фото: pixabay.com

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