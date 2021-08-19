На востоке США хозяйничает ураган "Фред"

На Нью-Йорк движется мощный тропический шторм "Фред" - он уже натворил бед в Северной Каролине: там не менее 35 человек пропали без вести в результате сильного наводнения и оползней. Без электроснабжения остались около 25 тысяч человек. В наиболее пострадавшие районы отправлены наземные и воздушные спасательные группы. В настоящее время более полусотни человек во временных убежищах, по всему округу перекрыты мосты и дороги. Жителей Нью-Йорка предупредили об угрозе сильных дождей и торнадо.