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На время визита госсекретаря США в Тбилиси запланированы протесты
В Грузии представители оппозиционных партий со своими сторонниками устроили шествие к зданию парламента и провели там несанкционированный митинг. Они требуют повторных парламентских выборов. Напомним, по итогам голосования 31 октября убедительную победу одержала правящая партия "Грузинская мечта".
А накануне бывший президент Грузии, а ныне глава комитета по реформам в Украине Михаил Саакашвили призвал собрать на сегодняшнюю акцию как можно больше людей. Однако митинг уже завершился. Решили экономить силы для готовящейся акции протеста на время визита в Тбилиси Госсекретаря США Майкла Помпео. Он запланирован на 17-18 ноября.
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