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На всех АЭС Украины начали работу миссии МАГАТЭ
Постоянные миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступили к работе на всех атомных электростанциях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинскуюкомпанию"Энергоатом".
"На всех украинских атомных станциях теперь работают постоянные миссии МАГАТЭ", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Энергоатома".
По данным компании, представители МАГАТЭ прибыли на все украинские АЭС за прошедшую неделю. "Сейчас специалисты начали работу на ХАЭС (Хмельницкой АЭС), и теперь постоянные миссии будут работать на Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС", - передает "Энергоатом".
МАГАТЭ сообщило в пятницу, что по два эксперта этой организации теперь также присутствуют на Ровенской, Южно-Украинской и Чернобыльской станциях. МАГАТЭ тогда сообщало, что на ХАЭС оно разместит команду экспертов в ближайшие дни.
Фото МАГАТЭ
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