На всей планете продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19

184 миллиона человек в мире заразились COVID-19 с начала пандемии. На всей планете продолжается массовая вакцинация населения.

В Объединенных Арабских Эмиратах прививку от коронавируса получили уже более 72 % жителей. Страна стала самой вакцинированной в мире.



В США решили брать не количеством привитых граждан, а введенными дозами препарата. Вместо привычных двух уколов власти готовы ввести три в случае ухудшения эпидситуации в стране. Окончательное решение примут по итогам клинических исследований.





