На выборах Президента Аргентины побеждает оппозиционер Фернандес

Левоцентристский оппозиционер Альберто Фернандес одерживает победу на президентских выборах в Аргентине. По итогам обработки большинства бюллетеней он набирает почти 48 %, а его оппонент Макри - 40 и 6 % голосов. Для победы в первом туре, согласно аргентинскому законодательству, необходимо набрать больше 45 %. Действующий президент Аргентины Маурисио Макри уже поздравил своего соперника с победой.