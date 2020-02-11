На выборах в Азербайджане побеждает правящая партия

Партия Ильхама Алиева побеждает на внеочередных выборах в парламент Азербайджана. Таковы предварительные данные после обработки 100 % протоколов. Выборы были назначены президентом страны в конце прошлого года после самороспуска парламента. На 125 мест претендовали более 1300 кандидатов. По итогам голосования правящая партия "Новый Азербайджан" может получить до 71 мандата в законодательном органе.



