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На выборах в Азербайджане побеждает правящая партия

Партия Ильхама Алиева побеждает на внеочередных выборах в парламент Азербайджана. Таковы предварительные данные после обработки 100 % протоколов. Выборы были назначены президентом страны в конце прошлого года после самороспуска парламента. На 125 мест претендовали более 1300 кандидатов. По итогам голосования правящая партия "Новый Азербайджан" может получить до 71 мандата в законодательном органе.

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