На выборах в Молдове побеждает пропрезидентская партия

При этом у блока коммунистов и социалистов экс-главы Игоря Додона чуть более 27 %. Таким образом, партия Санду имеет шанс получить конституционное большинство и завладеть абсолютной властью в стране. А это значит, политика в Молдове может полностью сменить вектор на европейский.



