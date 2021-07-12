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На выборах в Молдове побеждает пропрезидентская партия

Итоги парламентских выборов в Молдове. На выборах в Молдове побеждает пропрезидентская партия.

По результатам подсчета, "Действие и солидарность" Майи Санду набирает почти 52,5 % голосов

При этом у блока коммунистов и социалистов экс-главы Игоря Додона чуть более 27 %. Таким образом, партия Санду имеет шанс получить конституционное большинство и завладеть абсолютной властью в стране. А это значит, политика в Молдове может полностью сменить вектор на европейский.

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