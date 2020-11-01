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На выборах в Молдове зафиксировали 14 случаев нарушения

Выборы президента проходят в Молдове. На президентское кресло в этом году претендуют восемь кандидатов. На данный момент зафиксировано не менее 14 нарушений, 5 из которых касаются воспрепятствования голосованию приднестровцев. Речь идет о попытках блокировать трассы к избирательным участкам.

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