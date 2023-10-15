На выборах в Польше уже зарегистрировали 144 правонарушения

Полиция зафиксировала 144 случая правонарушений на парламентских выборах в Польше, об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Gazeta Wyborcza.



В избиркоме Польши заявили, что по состоянию на утро 15 октября существенных инцидентов выявлено не было. Случаи правонарушения были связаны "со сносом или вывешиванием избирательных бюллетеней", а также предвыборной агитацией. Кроме того, сообщается, что в ряде участков произошло отключение электричества. В ряде комиссий были неверно распечатаны списки избирателей.



В частности, как отмечает издание, возмущение вызвал инцидент в Белостоке, где председатель одной из окружных комиссий на ночь забрал избирательную печать домой.



Как отметил один из наблюдателей за выборами, ситуация произошла в ночь на 15 октября во время последнего этапа подготовки к парламентским выборам. Председатель окружной комиссии забрал домой избирательную печать, хотя заместитель председателя и другие члены комиссии были против таких действий.