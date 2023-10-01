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На выборах в Словакии победила пророссийская партия

На выборах в Словакии побеждает партия Роберта Фицо, бывшего премьер-министра страны. Как стало известно, она набрала 25% голосов. Данное событие может дать старт тектоническим переменам в ЕС и НАТО, по крайней мере, этого очень опасаются в Брюсселе и Вашингтоне. В канун голосования в Словакию началось паломничество американских и европейских эмиссаров, которые пытались переломить настроения местных избирателей.

Дело в том, что Фицо является сторонником сотрудничества с Россией и категорическим противником военной помощи Украине. Как только его партия создаст правящую коалицию, Братислава прекратит передачу Киеву любого оружия.

Таким образом, в составе Евросоюза и Североатлантического альянса может оформиться устойчивая антивоенная коалиция в составе Словакии и Венгрии. Учитывая, что в обеих структурах решения принимаются единогласно, Украине следует ждать резкого сокращения поставок и усложнения процедуры их согласования. С другой стороны, электоральная революция в Словакии приведет к переменам лишь в среднесрочной перспективе: следовательно, в ближайшее время Европа будет активно накачивать Украину оружием, чтобы помешать Братиславе блокировать такие поставки.

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