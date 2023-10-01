На выборах в Словакии побеждает партия Роберта Фицо, бывшего премьер-министра страны. Как стало известно, она набрала 25% голосов. Данное событие может дать старт тектоническим переменам в ЕС и НАТО, по крайней мере, этого очень опасаются в Брюсселе и Вашингтоне. В канун голосования в Словакию началось паломничество американских и европейских эмиссаров, которые пытались переломить настроения местных избирателей.

Дело в том, что Фицо является сторонником сотрудничества с Россией и категорическим противником военной помощи Украине. Как только его партия создаст правящую коалицию, Братислава прекратит передачу Киеву любого оружия.