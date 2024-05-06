На выборах в США от Демократической партии будет выдвигаться не Байден, а Обама?

Немецкий журнал "Шпигель" сообщает, что в аппарате Демократической партии активно обсуждается возможность выдвижения в президенты Мишель Обамы - жены экс-хозяина Белого дома Барака Обамы.



Издание прогнозирует, что Байден объявит об этом на ближайшем крупном собрании однопартийцев, возможно, в ходе одного из кокусов, как называют в Штатах предварительное голосование партактивистов. Две трети американцев считают, что Байден слишком старый, чтобы еще на четыре года задержаться в Белом доме.



Очередной всплеск разговоров на эту тему спровоцировала позавчерашняя сцена у стен Белого дома, когда Байден прямо на глазах журналистов воспользовался, судя по всему, памперсом.