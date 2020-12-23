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На выезде из Великобритании не налажено COVID-тестирование
Сотни грузовиков застряли в британском Дувре из-за закрытых границ.
Порт Дувр был закрыт для всех грузовых авто накануне после того, как в Великобритании нашли новый штамм коронавируса. А власти Франции и Великобритании до сих пор не могут решить, кто и где будет проводить тесты на COVID водителям. Тем временем полиция блокирует проезд, а дальнобойщики предпринимают попытку разрешить конфликт силой.
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