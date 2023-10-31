На Ямайке произошло сильное землетрясение - жители были вынуждены покинуть дома

Сильное землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Карибском бассейне. Подземные толчки ощущали Куба, Гаити, Каймановы, Багамские острова. На Ямайке стихия вынудила жителей покинуть свои дома. Несколько человек доставлены в больницу из-за приступов паники. В Сети появилось видео людей, которых землетрясение застало в супермаркете.