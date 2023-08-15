На Японию надвигается мощный тайфун: объявлена эвакуация

На Японию надвигается мощный тайфун "Лан". В шести префектурах объявлена эвакуация. Она затронет почти 560 тысяч человек. В Осаке, где удар тайфуна ожидается сегодня, уже усиливается ветер, идет дождь. В городе закрыты магазины и супермаркеты, отменены более 500 авиарейсов, связывающих префектуру с другими регионами, остановлено движение скоростных поездов.