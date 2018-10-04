На Японию надвигается очередной мощный тайфун "Конгрэй"

В регионе отменены свыше 200 авиарейсов. В ближайшие часы стихия ударит по южной префектуре Окинава. А к выходным тайфун подойдет вплотную к основной территории страны. "Конгрэй" - двадцать пятый в этом году тропический циклон в Японии. Он принесет в регион проливные дожди и шквалистый ветер.