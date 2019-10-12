На Японию надвигается супертайфун

В Японии более 750 тысяч домов остались без электроснабжения в соседней с Токио префектуре Тиба, специалисты выясняют причины масштабного отключения. Тем временем к префектуре приближается мощнейший за последние 60 лет супертайфун "Хагибис". Порывы ветра достигают 55 метров в секунду - удар стихии уже разрушил частный коттедж, четверо его жителей пострадали. К эвакуации готовятся почти 10 млн человек. Непогода уже стала причиной отмены матчей Кубка мира по регби и переноса квалификационных заездов Гран-при Японии чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".



