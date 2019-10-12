На Японию обрушился мощный тайфун "Хагибис"

На Японию обрушился мощнейший за последние 60 лет тайфун "Хагибис". В стране объявили высшую степень угрозы. Один человек погиб, еще пять пострадали от удара стихии. Тайфун вызвал в Токио порывы ветра скоростью более 65 метров в секунду. В результате повалены деревья, столбы линий электропередач и перевернуты автомобили. Более 15 миллионов человек готовятся к эвакуации.