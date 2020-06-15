ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На японском острове Хонсю осталось без воды более 15 тысяч домов

Причиной чрезвычайной ситуации стал прорыв водопровода в городе Хитати. Из-под земли забил фонтан такой силы, что центральные улицы пострадавшего города превратились в реки. Водоснабжение домов пока удалось восстановить не полностью.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все