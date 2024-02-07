На японской АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды

На японской атомной электростанции "Фукусима-1" произошла утечка воды с содержанием радионуклидов. Об этом сообщает газета Asahi со ссылкой на опубликованный отчет компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO), пишет БЕЛТА.

"Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы. Зафиксировано наличие радиоактивных элементов", - говорится в отчете оператора АЭС.

По информации издания, объем утекшей воды составляет 5,5 т, содержание радиоактивных веществ в ней составляет 22 млрд беккерелей при предельно допустимой в 1,5 тыс. Вода вытекла из установки по очистке жидкости от цезия и стронция, после чего просочилась в почву.

Как сообщили специалисты компании ТЕРСО, утечка произошла в зоне отселения, там будут проведены работы по изъятию почвы, в которую впиталась вода. Также они подтвердили, что утечка воды с содержанием радионуклидов не повлияла на ситуацию за пределами станции. Попадание ее в океан не зафиксировано.

Это уже не первый случай утечки радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1". В декабре 2011 года вытекло около 45 т. Утечка произошла из здания, в котором расположен комплекс по очистке воды от радиоактивных веществ. Специалисты TEPCO тогда заявили, что предприняли все необходимые меры, чтобы радиоактивная вода не попала в море.