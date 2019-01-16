На YouTube запретили размещение видеозаписей с челленджами, трюками и играми

Администрация YouTube ужесточила правила для пользователей. Видеохостинг ввел запрет на размещение видеозаписей с челленджами, трюками и играми. Также под запретом будут розыгрыши и состязания, участие в которых может вызвать тяжелые эмоциональные переживания у детей. Запрещены и пранки, цель которых убедить жертву розыгрыша в том, что она находится в опасности, хотя на самом деле это не так. На изменение своего контента пользователям дали два месяца. Дальше за каждое нарушение будет предупреждение. После трех замечаний канал со всеми видео будут блокировать.

