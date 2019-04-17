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На юге Чили легкомоторный cамолет рухнул на жилой дом

ЧП на юге Чили. Легкомоторный cамолет рухнул на жилой дом. На борту находилось 6 человек. Все они погибли. Травмы получила женщина, которая в момент крушения воздушного судна находилась поблизости: ее задело деталями фюзеляжа. На месте трагедии возник пожар, охвативший строение. Пламя вскоре перекинулось на соседнее здание. Внутри домов в момент инцидента людей не было. Ведется расследование причин авиакатастрофы.

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