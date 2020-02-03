На юге Франции + 27°c

Лето во Франции! С пятницы на юге страны царит на редкость теплая погода. Местами столбик термометров в выходные поднимался выше 26. Синоптики предполагают, что сегодня будет + 27. Местные жители говорят, что они не помнят, чтобы в феврале на Средиземноморском побережье было так тепло. Французы и туристы отдыхают на пляжах в майках и платьях, делают селфи, кормят чаек.



