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На юге Франции + 27°c
Лето во Франции! С пятницы на юге страны царит на редкость теплая погода. Местами столбик термометров в выходные поднимался выше 26. Синоптики предполагают, что сегодня будет + 27. Местные жители говорят, что они не помнят, чтобы в феврале на Средиземноморском побережье было так тепло. Французы и туристы отдыхают на пляжах в майках и платьях, делают селфи, кормят чаек.
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