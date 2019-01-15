На юге Испании ищут двухлетнего мальчика, который упал в скважину глубиной более ста метров и шириной всего 25 сантиметров. Судя по всему, тоннель проделали строители, занимавшиеся прокладкой оросительных систем. Жив ли еще малыш, неизвестно. Пока спасателям удалось найти его пакетик с конфетами и пластмассовый стаканчик.



