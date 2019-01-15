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На юге Испании ищут двухлетнего мальчика, который упал в скважину глубиной более ста метров

На юге Испании ищут двухлетнего мальчика, который упал в скважину глубиной более ста метров и шириной всего 25 сантиметров. Судя по всему, тоннель проделали строители, занимавшиеся прокладкой оросительных систем. Жив ли еще малыш, неизвестно. Пока спасателям удалось найти его пакетик с конфетами и пластмассовый стаканчик.

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