На юге Израиля прозвучали сирены ПВО, предупреждая о возобновлении ракетных обстрелов из сектора Газа

После нескольких часов затишья на юге Израиля прозвучали сирены ПВО, предупреждая жителей о возобновлении ракетных обстрелов из сектора Газа. Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетных ударов по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Израильская сторона пока не подтверждает эти сообщения. Ранее информацию о возможном прекращении огня опровергли обе стороны конфликта. КПП "Рафах" остается закрытым. Как сообщили в МИД Египта, власти Израиля не приняли мер по его открытию. В Газе, по данным ООН, свои дома покинули более миллиона человек. По информации МВД анклава, больницы уже не справляются с потоком раненых. ЦАХАЛ меж тем готовит крупную военную операцию в секторе Газа, а также эвакуирует жителей приграничных с Ливаном районов: речь идет о 28 населенных пунктах.