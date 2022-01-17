На юге Казахстана вблизи границы обнаружили оружейный схрон

Количество задержанных в ходе пресечения беспорядков в Алматы превысило 2 с половиной тысячи человек. Всего по стране задержаны около 6 тысяч правонарушителей. По уточненным данным, в ходе беспорядков пострадали 4600 человек, 225 погибли. Жертвами нападений стали и 19 силовиков. В больницах остаются 110 пациентов из числа пострадавших.

17 января в Алматы впервые с начала массовых беспорядков заработал метрополитен. Общая сумма ущерба, нанесенного городу, составила почти 260 миллионов долларов. Больше всего пострадали непродовольственные магазины. Именно они стали главными объектами нападения мародеров. Было также разграблено 7 оружейных магазинов. Комендатура Алматы предложила гражданам добровольно сдать все полученное незаконным путем оружие с освобождением от уголовной ответственности. Также сегодня вблизи границы на юге страны обнаружили оружейный схрон. Проводятся следственные действия.

