ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На юге Китая готовятся к приближению тайфуна

Жителей провинции просят не выходить в море и приготовиться к эвакуации. Стихия уже прошлась по Филиппинам. Масштабные наводнения были зафиксированы на нескольких островах. Информации о жертвах пока не поступало.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все