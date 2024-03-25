На юге Литвы начались военные учения "Сильный волк 2024-1" командиров моторизированной пехотной бригады "Железный волк". Маневры стартовали в воскресенье и продлятся неделю. Личный состав будет обучаться планированию и выполнению оборонительных операций, а командиры - принимать необходимые решения с учетом ситуации. Всего в учениях будет задействовано более 800 военнослужащих и 100 единиц военной техники.