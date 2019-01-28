ЧП на юге Перу. 15 человек погибли в результате частичного обрушения стены отеля. Пострадали десятки людей. Власти предполагают, что причиной стали проливные дожди. Они не прекращались в городе Абанкай последние 5 дней. Накануне в гостинице праздновали свадьбу. Многие гости танцевали, когда на них сперва обрушились стена, а потом и крыша.