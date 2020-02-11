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На юге Польши из-за урагана погибли три человека

На юге Польши шторм "Сиара" унес жизни людей. Порыв ветра скоростью более 100 километров в час сорвал жестяную крышу здания на горнолыжной станции. Там выдавали снаряжение. Конструкция пролетела десятки метров и впечаталась в опору подъемника. На месте происшествия погибла женщина и ее 15-летняя дочь. Вторая девочка скончалась в госпитале. Отец семейства и 16-летний подростокгоспитализированы. По предварительным данным, постройку, с которой сорвало крышу, возвели незаконно.

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