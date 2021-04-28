На юге Польши снесли очередной мемориал в честь воинов-освободителей

В Шленском воеводстве демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию. С цоколя были сняты фигуры двух солдат - советского и польского - в военной форме. Их перенесли на закрытую территорию. Петицию в защиту мемориала подписали более 200 человек. Они предложили оставить его и изменить название на "Памятник погибшим на фронтах Второй мировой войны". Однако глава воеводства в итоге решил квалифицировать его как объект, пропагандирующий коммунизм. Всего в Польше только за прошлый год было снесено 6 памятников советским воинам.